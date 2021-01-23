Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi.

1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, 15 KİŞİ KAÇIRILDI

İlk belirlemelere göre, geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. 4. Kaptan, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

(İHA)

