Giyimi başına bela oldu! Genital bölgesini kapatmaya çalışırken penis gibi görününce...

Katıldığı programda Twitch'teki varlığına son veren garip hikayeyi paylaşan Jen, durumun tamamen giyinişiyle alakalı bir sorundan dolayı baş gösterdiğini açıkladı. Sitenin kendisine yaptığı açıklamada ''Seni kalıcı olarak yasaklıyoruz çünkü deve toynağın vardı'' dediğini açıklayan Jen, bunu haklı bir sebep olarak görmediğini belirtti.

MECAZİ BİR TANIMLAMA

Deve toynağı ise, kadın dış genital organlarındaki görünümü tasvir eden mecazi bir tanımlamadır. Bu tanımlama, bir kadın vajinasını belli edecek şekilde giyindiğinde ortaya çıkabilen deve toynağı şeklindeki görüntüye işaret eder.

DAHA KOMİK HALE GELDİ

Ancak Jen, kamera önündeyken kendini bu şekilde ifşa etmeyi amaçladığı iddiasına itiraz etti. Annesinin yayını esnasında kendini arayıp durum konusunda uyardığını söyleyen Jen, bunun üzerine harekete geçtiğinde durumu yalnızca daha komik hale getirdiğini itiraf etti.

PENİS GİBİ GÖRÜNDÜ

Annesinin uyarısı üzerine tuvalete gidip bir şeyler yapmaya çalışan genç yayıncı, özel bölgesini tuvalet kağıdıyla doldurarak oluşan görüntüyü gidermeye çalıştı. Ancak bu kez de tuvalet kağıdının yana kaymasıyla sanki bir penisi varmış gibi görünüyordu.

ÖVÜNDÜ

Bu olayın üzerine, zaten 2021 yılında 6 kez siteden uzaklaştırılmış olan Jen, sonunda siteden süresiz olarak yasaklandı. Sitenin iddialarına rağmen genç kadın bunu kasıtlı yaptığı iddialarını reddetti ve deve toynağı denilen durumun fizyolojik yanı da olduğuna dikkat çekerek buna sahip olmanın erotik yanıyla övündü.



