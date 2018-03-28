Gizem Karaca İnsanlık Suçu dizisinde Sema rolüyle ekranlara geri dönüyor

Kanal D’nin, yapımını Pastel Film, yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği dizisi İnsanlık Suçu, cumartesi günü izleyicisi ile buluşacak. Ekran hayatına başlamak için geri sayımda olan dizinin kadrosunda başarılı ve güzel oyuncu Gizem Karaca da yer alıyor.

Karaca dizide; narin, kırılgan ve zarif bir genç kız olan Suna Değirmenci’ye hayat verecek. Alçakgönüllü ve sevecen biri olan Suna, babasının iflası ve ardından kaçıp gitmesiyle büyük bir travma geçirmiş ve bu süreçte yanında olan Sami (Ahmet Mümtaz Taylan)’yi bir baba gibi kabullenmiştir. Annesinin bitmeyen istekleri nedeniyle, Sami’nin oğlu Gökhan (Serkay Tütüncü)’la isteksiz bir ilişki içerisinde olan Suna’nın neler yaşayacağı şimdiden büyük merak konusu.

Adana’da yaşayan, fakir ve hırslı Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikâyesi; “İnsanlık Suçu” cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!