MAGAZİN

Gizem Karaca itiraz etmişti! Sorun çözüldü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın afiş krizi çözüldü. Başrol oyuncusu Gizem Karaca’nın itirazı üzerine film için yeni afiş hazırlandı

Gizem Karaca itiraz etmişti! Sorun çözüldü!

Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın ilk afiş çalışması kriz yarattı.

Filmde Hürkuş’un eşi Hadiye’ye hayat veren Gizem Karaca, “Bu afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım” diyerek afişin kullanılmasına karşı çıktı.

İKİNCİ AFİŞ TÜM EKİPTEN ONAY ALDI

Onun itirazı üzerine yeni bir çalışma yapılarak kriz aşıldı. İkinci afiş, tüm ekipten onaylı şekilde sinemaseverlere sunuldu.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstlendiği, Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 25 Mayıs’ta vizyona girecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif ettiCHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif etti
Tarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyorTarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyor
Dünya bu fotoğrafı konuşmuştu! KaybolduDünya bu fotoğrafı konuşmuştu! Kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vecihi hürkuş Gizem Karaca

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Borcu olana 18 ay taksit imkanı

Borcu olana 18 ay taksit imkanı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!

Bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Burcu Biricik ve eşi dağ yolunda kaza geçirdiler

Burcu Biricik ve eşi dağ yolunda kaza geçirdiler

Neslişah Alkoçlar'un yorumunda adı geçen Özge Özpirinçci'den kapak gibi fotoğraf!

Neslişah Alkoçlar'un yorumunda adı geçen Özge Özpirinçci'den kapak gibi fotoğraf!

Survivor 2018'in güzellerine bir de böyle bakın!

Survivor 2018'in güzellerine bir de böyle bakın!

Ünlü müzisyen Galip Kayahan, evinde ölü bulundu

Ünlü müzisyen Galip Kayahan, evinde ölü bulundu

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığında bir iddia daha!

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığında bir iddia daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.