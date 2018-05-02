Gizem Karaca itiraz etmişti! Sorun çözüldü!

Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman'ın ilk afiş çalışması kriz yarattı.

Filmde Hürkuş’un eşi Hadiye’ye hayat veren Gizem Karaca, “Bu afişteki fotoğraf bana benzemiyor, yaşlı çıkmışım” diyerek afişin kullanılmasına karşı çıktı.

İKİNCİ AFİŞ TÜM EKİPTEN ONAY ALDI

Onun itirazı üzerine yeni bir çalışma yapılarak kriz aşıldı. İkinci afiş, tüm ekipten onaylı şekilde sinemaseverlere sunuldu.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstlendiği, Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 25 Mayıs’ta vizyona girecek.



