Gizem Karaca sessizliğini bozdu

Gizem Karaca, dün akşam rol aldığı "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin galasına katıldı. Magazin D kameralarına konuştu.

Ünlü oyuncuya hapis kararıyla ilgili sorulara "5 sene önce olmuş bir durum. Tekrar gündeme geldiği için çok konuşuluyor. Avukatım gerekli açıklamaları yaptı, özellikle basına açıklama yapıldı. Konu yargıtay sürecinde" cevabını verdi.

Gizem Karaca'ya "evinizde deliller bulunduğu söyleniyor" diye sorulunca oyuncu, "Sizi üzmek istemiyorum ama bu konuda da konuşmak istemiyorum. Benim için kötü olur" cevabını verdi.

