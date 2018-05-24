MAGAZİN

Gizem Karaca sessizliğini bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 16:13 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Gizem Karaca, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütmede kullanılan 2 metal düzenek çıkmıştı. Gizem Karaca, konuyla ilgili sessizliğini bozdu

Gizem Karaca sessizliğini bozdu

Gizem Karaca, dün akşam rol aldığı "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin galasına katıldı. Magazin D kameralarına konuştu.

Ünlü oyuncuya hapis kararıyla ilgili sorulara "5 sene önce olmuş bir durum. Tekrar gündeme geldiği için çok konuşuluyor. Avukatım gerekli açıklamaları yaptı, özellikle basına açıklama yapıldı. Konu yargıtay sürecinde" cevabını verdi.

Gizem Karaca'ya "evinizde deliller bulunduğu söyleniyor" diye sorulunca oyuncu, "Sizi üzmek istemiyorum ama bu konuda da konuşmak istemiyorum. Benim için kötü olur" cevabını verdi.

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Gizem Karaca gizem karaca uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
benim için kötü olur!!! enteresan cevap
geçmiş geçmiyor öyle basit bi şekilde
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