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Gizem Karaca 'sırtımı da göstereyim' diyerek arkasını döndü! İddialı tarzına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.09.2024 08:20
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Miss Turkey 2011 Güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra ekran macerasına başlayan ünlü oyuncu Gizem Karaca bu yıl Haliç'te düzenlenen Miss Turkey 2024 final gecesinde jüri koltuğunda yerini aldı. Karaca geceye derin sırt dekolteli ve ışıltılı elbisesiyle damga vurdu.

MYNET-Miss Turkey 2011 Güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra hayatımıza giren Gizem Karaca bu zaman kadar Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Kara Sevda, Baraj, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Safir gibi birçok projede yer aldı.

Şimdilerde yeni dizisi için hazırlıklarını sürdüren Karaca bu yıl Miss Turkey 2024 final gecesinde jüri koltuğunda oturdu.

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'SIRTIMI DA GÖSTEREYİM'

Geceye tamamen pullu derin sırt dekolteli ve tül detaylı elbisesi ile katılan Gizem Karaca kameralar önünde poz verirken 'sırtımı da göstereyim' deyip arkasını döndü.

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Karaca'nın o anları kısa sürede gündem olurken ünlü ismin tarzı da çok beğenildi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok şık ve güzel', 'kim giydirdiyse çok iyi olmuş', 'sonunda güzel giyinen biri' gibi yorumlar yapıldı.

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