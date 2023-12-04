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    4. Gizemli virüs Çin'den sonra Avrupa'da: Alarm durumuna geçildi! Uzmanlar belirtileri sıraladı

    Gizemli virüs Çin'den sonra Avrupa'da: Alarm durumuna geçildi! Uzmanlar belirtileri sıraladı

    04.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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    Gizemli virüs Çin'den sonra Avrupa'da: Alarm durumuna geçildi! Uzmanlar belirtileri sıraladı

    Haftalardır Çin'de büyük kaosa neden olan ve hızla yayılan gizemli virüs Avrupa'ya sıçradı. Çin'de hastanelerin dolup taşması sonrası gizemli virüsün yeni bir pandemiye dönüşmesinden endişe ediliyor. Uzmanlar gizemli hastalığın yaygın görülen 3 temel belirtisini açıkladı.

    Dünya Kovid-19 pandemisinin ardından yeni bir salgın tehdidiyle karşı karşıya. Çin'de haftalardır çok hızlı bir şekilde yayılarak büyük bir kaosa dönen yeni gizemli virüs yüzünden hastanelerdeki doluluk oranları tavan yaptı. Son haftalarda Çin'de solunum hastalıkları adeta patlama yapıyor.

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    TEDBİRLER ARTIRILIYOR

    Çin'de baş gösteren gizemli hastalık için Hindistan'da da alarm seviyesine geçildi. 2019 yılındaki koronavirüs pandemisinden oldukça kötü etkilenen Hindistan'da da gizemli virüse karşı harekete geçildi ve önlemler alınmaya başlandı.

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    VİRÜS AVRUPA'DA!

    Gizemli virüs Çin'in ardından ilk defa Avrupa'da da görüldü.

    Hem Danimarka hem de Hollanda'da tıbbi yetkililer virüsün Avrupa'ya ulaştığını ve hızla yayıldığını doğruladı.

    Yetkililerin aktardıklarına göre, virüsün en çok etkilediği kitle 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklar. Son bir haftada bu yaş grubundaki çocuklarda görülen şikayetlerde büyük bir artış olduğu açıklandı.

    Statens Serum Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacıları Hanne-Dorthe Emborg, beş hafta içinde vakaların üç kat artışla 168'den 541'e çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz beş haftada yeni vakaların sayısı arttı önemli ölçüde ve artık normalden çok daha fazla vaka görüyoruz ve ülke genelinde yaygın bir enfeksiyon var." dedi.

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    HASTALIĞIN 3 BELİRTİSİ

    Haftalarca süren gizemin ardından gizemli virüsün üç temel belirtisi ortaya çıktı:

    Boğaz ağrısı

    Yorgunluk

    Haftalarca veya aylarca sürebilen kalıcı öksürük.

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    DSÖ'DEN AÇIKLAMA

    DSÖ'nün salgın ve pandemiye hazırlık ve önleme departmanı direktör vekili Maria Van Kerkhove ise konuyla ilgili "Pandemiden önce karşılaştırmaları sorduk. Ve şu anda gördükleri dalgaların zirvesi 2018-2019'da gördükleri kadar yüksek değil." ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin pandemi kovid-19
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