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Sınavlarını başarıyla geçen üniversite öğrencisi sevinçten kalp krizi geçirdi! Ölüm nedeni herkesi şaşırttı

30.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ın Qena kentindeki South Valley Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitim gören 22 yaşındaki Mübarek Hüseyin Sayed Abdel-Jalil, üniversitenin final sınavlarında başarılı olunca büyük bir sevinç yaşadı. Final sınavlarını başarılı bir şekilde geçen Jalil, yaşadığı sevinçle birlikte kalp krizi geçirdi. Ailesine göre, bir üniversite öğrencisi final sınavlarını kazandığını öğrendikten sonra sevinçten öldü.

Sınavlarını başarıyla geçen üniversite öğrencisi sevinçten kalp krizi geçirdi! Ölüm nedeni herkesi şaşırttı

Mısır'ın Qena kentindeki South Valley Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitim gören 22 yaşındaki Mübarek Hüseyin Sayed Abdel-Jalil, Jeoloji bölümünde dördüncü ve son yılını başarıyla tamamladı. Üniversite final sonuçlarını gösteren bir zarfı açtığında heyecanlanan Jalil, göğsünde ani bir ağrı hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktor aynı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

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AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

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Cenazesi ailesine teslim edildikten sonra Jalil’in cansız bedenini köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Yerel basında çıkan haberlerde savcılığın ölümle ilgili olarak soruşturma başlattığı ifade edildi.

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