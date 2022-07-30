Sınavlarını başarıyla geçen üniversite öğrencisi sevinçten kalp krizi geçirdi! Ölüm nedeni herkesi şaşırttı

Mısır'ın Qena kentindeki South Valley Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitim gören 22 yaşındaki Mübarek Hüseyin Sayed Abdel-Jalil, Jeoloji bölümünde dördüncü ve son yılını başarıyla tamamladı. Üniversite final sonuçlarını gösteren bir zarfı açtığında heyecanlanan Jalil, göğsünde ani bir ağrı hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktor aynı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Cenazesi ailesine teslim edildikten sonra Jalil’in cansız bedenini köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Yerel basında çıkan haberlerde savcılığın ölümle ilgili olarak soruşturma başlattığı ifade edildi.



