Gizli Saklı dizisinin Yaz'ı Sinem Ünsal derin göğüs dekolteli yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu! "Dupduru bir güzelliğin var"

Geçtiğimiz senelerde Mucize Doktor dizisinde rol alan ve şimdilerde Gizli Saklı dizisinde Yaz/Naz karakterine hayat veren Sinem Ünsal, özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor. Ünlü isim son olarak dekolteli ve çiçekli elbisesiyle gündeme gelmişti. Yetenekli isimden bu kez dekolteli yeni bir paylaşım geldi.

GİZLİ SAKLI'NIN YAZ'I SİNEM ÜNSAL KIRMIZI ELBİSESİYLE NEFES KESTİ!

2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı dizisinde Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandıran isim, 2019-2021 seneleri arasında Mucize Doktor dizisinde Taner Ölmez ile başrolü paylaşarak Nazlı karakterine hayat vermişti.

Ünlü oyuncu, şimdilerde Gizli Saklı dizisinde Yaz/Naz karakterine hayat veriyor.

Ünsal, oyunculuk performansı dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak çiçekli elbisesiyle takipçilerinden binlerce beğeni alan isim, bu kez yırtmaçlı kırmızı elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi.

"DUPDURU BİR GÜZELLİĞİN VAR"

Ünsal'ın paylaşımına takipçilerinden yorum yağarken, bazı takipçiler paylaşıma "Dupduru bir güzelliğin var", "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Ünsal'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



