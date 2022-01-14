Gizlice cinsel içerikli filmlerde rol aldı! Öğrenilince işinde oldu, hatta ülkeden kovuldu

Kendisini daha mutlu ve özgüvenli hissettiği bir döneme geçiş yaptığını ifade eden yetişkin film yıldızı Skyler McKay, önceki yıllarda yaşadıkları zorlukları anlattı. Gizli tuttuğu işinin ortaya çıkmasından sonra hayatının tepetaklak olduğunu dile getiren McKay, her yerden kovulduğunu söyledi.

“24 SAATTE HER ŞEYİMİ KAYBETTİM”

Daha önceki yıllarda İskoçya’da hayatını devam ettiren McKay, cinsel içerikli filmlerde rol almak için bir şirketle sözleşme imzalamasının yaşamını değiştirdiğini söyledi. O zamanlarda para kazanmak için ek işler yaptığını ifade eden McKay, “O zamanlar çifte hayat sürüyordum. Atölye lideri olduğum ve Queen Margaret Üniversitesi'nde drama eğitimi aldığım İskoç Gençlik Tiyatrosu'nda çalıştım" dedi.

Yetişkin filmlerde rol aldığı öğrenilince tüm işlerinden kovulan McKay, "Tüm sektör bana sırtını döndü, güvenilemeyecek biri olarak görüldüm ve 24 saat içinde her şeyim elimden alındı" diyerek o an yaşadıklarını dile getirdi.



