Glutensiz tatlılar: Rafine şekersiz, glutensiz, serinleten tarifler! Glutensiz 3 pratik tatlı tarifleri...

Sağlıklı beslenme demek lezzetsiz tatlılar demek değil. Doğal malzemelerle hem bedeninizi hem ruhunuzu şımartabilirsiniz. Üstelik bu tarifler sadece yaz için değil, dört mevsim favoriniz olabilir.
Malzemeler:
Hazırlık:
Tüm malzemeleri bir kavanozda karıştırın. 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün üzerine taze çilek dilimleriyle servis edin. Serin, hafif ve bol lifli.
Malzemeler:
Üzeri için: hindistan cevizi yağı + bitter çikolata (eritilmiş)
Hazırlık:
Muzları ince dilimleyin. İki dilim arasına fıstık ezmesi sürüp kapatın. Dondurup çikolataya batırın. Tek lokmalık, sağlıklı “ice cream sandwich”
Malzemeler:
Hazırlık:
Tüm malzemeleri blender’da karıştırın. Kare bir kaba yayıp buzdolabında 2 saat dinlendirin. Soğuk servis edin. Hem enerji verici hem tatlı krizini kesici.
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