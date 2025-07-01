Glutensiz tatlılar: Rafine şekersiz, glutensiz, serinleten tarifler! Glutensiz 3 pratik tatlı tarifleri...

Sağlıklı beslenme demek lezzetsiz tatlılar demek değil. Doğal malzemelerle hem bedeninizi hem ruhunuzu şımartabilirsiniz. Üstelik bu tarifler sadece yaz için değil, dört mevsim favoriniz olabilir.

1. CHİA TOHUMLU ÇİLEKLİ PUDİNG

Malzemeler:

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı badem sütü

1 tatlı kaşığı hurma özü veya agave

4–5 adet taze çilek

Hazırlık:

Tüm malzemeleri bir kavanozda karıştırın. 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün üzerine taze çilek dilimleriyle servis edin. Serin, hafif ve bol lifli.

2. DONMUŞ MUZLU MİNİ DONDURMA

Malzemeler:

2 adet olgun muz

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Üzeri için: hindistan cevizi yağı + bitter çikolata (eritilmiş)

Hazırlık:

Muzları ince dilimleyin. İki dilim arasına fıstık ezmesi sürüp kapatın. Dondurup çikolataya batırın. Tek lokmalık, sağlıklı “ice cream sandwich”

3. UNSUZ HURMALI BROWNİE

Malzemeler:

1 su bardağı çekirdeksiz hurma

2 yemek kaşığı kakao

1/2 su bardağı ceviz içi

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Hazırlık:

Tüm malzemeleri blender’da karıştırın. Kare bir kaba yayıp buzdolabında 2 saat dinlendirin. Soğuk servis edin. Hem enerji verici hem tatlı krizini kesici.

AFİYET OLSUN!