Glutensiz yemek tarifleri: Siyah pirinçle yapılacak 2 leziz ve pratik tarif! Siyah pirinç pilavı nasıl yapılır?

Glutensiz beslenme giderek daha fazla kişi tarafından tercih edilirken, siyah pirinç hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor. Antioksidan zengini bu mucizevi tahıl, salatalardan pilava kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip. İşte siyah pirincin eşsiz aromasıyla hazırlayabileceğiniz 2 pratik ve sağlıklı tarif…

Glutensiz yemek tarifleri: Siyah pirinçle yapılacak 2 leziz ve pratik tarif! Siyah pirinç pilavı nasıl yapılır?
Sedef Karatay

Siyah pirinç, hem besleyici değeri hem de eşsiz lezzetiyle glutensiz beslenme düzeninde öne çıkan bir tahıl. Antioksidan açısından zengin olan bu pirinç, salatalardan pilava kadar pek çok tarifte kullanılabiliyor.

İşte siyah pirinçle hazırlayabileceğiniz iki lezzetli ve sağlıklı tarif:

SİYAH PİRİNÇ SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1/2 su bardağı siyah pirinç (haşlanacak)
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1/2 adet kapya biber
  • 1 yemek kaşığı mısır
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet havuç
  • 1 parça mor havuç

Sosu için:

  • 1/2 adet limon
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş fıstık içi
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz



Yapılışı

  • Siyah pirinci haşlayın ve soğumaya bırakın.
  • Maydanoz, salatalık, kapya biber ve mor lahanayı ince ince doğrayın.
  • Havucu rendeleyin.
  • Soğuyan pirinci derin bir kaseye alın, doğranmış sebzeleri ekleyin.
  • Ayrı bir kapta sos malzemelerini karıştırın.
  • Sosu salataya döküp tüm malzemeleri harmanlayın.
  • Servis yapın.

SİYAH PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı siyah pirinç
  • 3 su bardağı tavuk suyu veya su
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tane kesme şeker
  • Tuz

Pirinci bekletmek için:

  • Kaynamış su
  • Tuz



Yapılışı

  • Siyah pirinci kaynamış tuzlu suda en az 1,5 saat bekletin. Siyah suyu akıtarak birkaç kez yıkayın.
  • Tencerede tereyağını eritin, süzülmüş pirinci ekleyip 5 dakika kavurun.
  • Kaynamış tavuk suyu veya su, kesme şeker ve tuzu ekleyin.
  • Kapağı kapatıp kısık ateşte 45-60 dakika pişirin. Pirinç suyunu çekip göz göz olunca hazır demektir.
  • Tencereyi bir havluya sarın veya üzerine kağıt havlu koyup 30 dakika dinlendirin.
  • Servis yapın.

AFİYET OLSUN!

