Göbek yağlarınızı eritmeye yardımcı olacak detoks tarifi! Sadece 4 malzemeyle hazırlanıyor

Fazla kilolar kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin en büyük kâbuslarından biridir. Egzersiz ve sıkı diyet programları uygulamanıza rağmen bir türlü kilo veremediğinizi düşünüyorsanız bu detoks suyu tam size göre! Üstelik herkesin mutfağında bulunan 4 malzeme ile hazırlanan bu detoks suyu göbek yağlarının parçalanmasına yardımcı oluyor.

MALZEMELER

1 adet kereviz sapı

1 adet orta boy salatalık

1 bardak doğranmış maydanoz

3 adet taze ananas

HAZIRLANIŞI

Sebzeleri yıkayın ve ananasın kabuğunu soyun. Ardından hepsini blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Bu detoks suyuna tatlandırmak için tuz, karabiber, şeker ya da bal eklemeyin. Ananas ve sebze suyunun özelliğini kaybetmemesi için hazırladıktan sonra 15 dakika içinde tüketin. Özellikle sabahları ve aç karnına tüketmeye özen gösterin. Bu içeceği spor ve sağlıklı beslenme ile desteklerseniz sonuçları bir hafta içinde görürsünüz.



