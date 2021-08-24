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Yaz sıcaklarında serinletecek! Hem doyurucu hem de hafif soğuk çorba tarifi: Kabak Çorbası

24.08.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda vücudun sıvıya olan ihtiyacı artıyor. Gün içinde su tüketiminin yanında besinlerden aldığınız sıvılarda bu ihtiyaca cevap veriyor. Yaz sıcaklarından bunalanlar ve soğuk bir şeyler içme ihtiyacı hissedenler için soğuk çorba tarifi hazırladık. Ön yargılarınızı yıkmaya hazırlanan bu avokado ve kabaktan oluşan soğuk çorba hem doyurucu hem de midenizi rahatsız etmiyor.

Yaz sıcaklarında serinletecek! Hem doyurucu hem de hafif soğuk çorba tarifi: Kabak Çorbası

Sadece kış mevsimlerinde çorba tüketildiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü yaz aylarına uygun olarak hazırlanan soğuk çorba tarifleri hafif bir akşam yemeğinin yıldızı oluyor.

SOĞUK KABAK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet büyük kabak
  • 2 adet olgun avokado
  • Yarım limon suyu
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım demet nane
  • 1 çay kaşığı öğütülmüş kimyon
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Kabakları yaklaşık 1,5 cm kalınlığında dilimler halinde kesin. Limon suyu ve baharatları üzerine serpin, karıştırın ve yaklaşık 10 dakika pişirmeye bırakın.
  • Avokadoların kabuğunu ve çekirdeğini çıkarın, doğrayın, limon suyu ve yağ ekleyin. Ardında ise blenderdan pürüzsüz bir kıvama gelmesi için çekin. İçine kabak ve yoğurdu ekleyin ve pürüzsüz bir püre elde edene kadar karıştırın.
  • Birkaç nane yaprağını bir kenara bırakın ve kalanları doğrayın ve karıştırıcıya ekleyin.
  • Son adımda ise karışımın içine soğuk su ilave edin. (Bu noktada soğuk sebze suyu da kullanabilirsiniz. Bu tercih çorbanın lezzetini attıracaktır.) Her şeyi tekrar pürüzsüz bir püre haline getirin.
  • Çorbayı kaselere dökün, zeytinyağı serpin, biraz tuz ve nane yapraklarını ekleyin. Hemen servis yapın. Afiyet olsun.
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Yaz sıcaklarında serinletecek! Hem doyurucu hem de hafif soğuk çorba tarifi: Kabak ÇorbasıYaz sıcaklarında serinletecek! Hem doyurucu hem de hafif soğuk çorba tarifi: Kabak Çorbası
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