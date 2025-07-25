Göçmen yemekleri ile tanışın! 3 çeşit pratik göçmen yemeği tarifi…

Bu tarifler sadece farklı ülkelerin yemekleri değil; göçün getirdiği hayat hikayelerinin birer temsilcisi. Mutfağınıza bu çok sesli, çok renkli tarifleri taşıyarak hem lezzetli sofralar kurabilir hem de başka dünyalara küçük bir pencere açabilirsiniz.
Ortadoğu mutfağından tüm dünyaya yayılan bu köfte, nohutun en lezzetli hali.
Malzemeler:
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 soğan
2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karbonat
3 yemek kaşığı un
Tuz, karabiber
Kızartmak için yağ
Yapılışı:
Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Kıvam alması için 10 dakika dinlendirin. Küçük yuvarlaklar yapıp kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Tahin sosuyla servis edin.
Karadeniz’e yakın bölgelerde de benimsenen, göçle yayılan nefis bir Gürcü lezzeti.
Malzemeler:
2 su bardağı un
1/2 su bardağı ılık süt
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya lor
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 adet yumurta (üzeri için)
Yapılışı:
Göçmen mahallelerinde yeniden doğan, hafif ve ferahlatıcı geleneksel bir tatlı.
Malzemeler:
Yapılışı:
Süt, pirinç unu, nişasta ve şekeri tencerede karıştırın. Kaynayıp kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra gül suyunu ekleyin. Kaselere paylaştırın, soğuyunca üzerine fıstık serpin. Buzdolabında dinlendirip soğuk servis edin.
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