Göçmen yemekleri ile tanışın! 3 çeşit pratik göçmen yemeği tarifi…

Bu tarifler sadece farklı ülkelerin yemekleri değil; göçün getirdiği hayat hikayelerinin birer temsilcisi. Mutfağınıza bu çok sesli, çok renkli tarifleri taşıyarak hem lezzetli sofralar kurabilir hem de başka dünyalara küçük bir pencere açabilirsiniz.

FALAFEL (ORTA DOĞU - VEJETARYEN NOHUT KÖFTESİ)

Ortadoğu mutfağından tüm dünyaya yayılan bu köfte, nohutun en lezzetli hali.

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karbonat

3 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber

Kızartmak için yağ

Yapılışı:

Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Kıvam alması için 10 dakika dinlendirin. Küçük yuvarlaklar yapıp kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Tahin sosuyla servis edin.

KHACHAPURİ (GÜRCİSTAN – PEYNİRLİ YUMURTA DOLGULU EKMEK)

Karadeniz’e yakın bölgelerde de benimsenen, göçle yayılan nefis bir Gürcü lezzeti.

Malzemeler:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı ılık süt

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya lor

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta (üzeri için)

Yapılışı:

Maya, şeker ve ılık sütü karıştırın. 5 dakika bekletin. Ardından un, tuz ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 45 dakika mayalandırın.

Hamuru uzun bir kayık şekline getirin. Ortasını hafif çukur yapın.

Ortasına peynir karışımını yayın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 10 dakika pişirin.

Fırından çıkarın, ortasına bir yumurta kırın ve 5 dakika daha pişirin.

Yumurtanın sarısı hafif akışkan kalacak şekilde servis edin.

MUHALLEBİ Bİ ASHTA (SURİYE / LÜBNAN - GÜL SULU SÜTLÜ TATLI)

Göçmen mahallelerinde yeniden doğan, hafif ve ferahlatıcı geleneksel bir tatlı.

Malzemeler:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı gül suyu

Üzeri için: fıstık veya gül yaprakları

Yapılışı:

Süt, pirinç unu, nişasta ve şekeri tencerede karıştırın. Kaynayıp kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra gül suyunu ekleyin. Kaselere paylaştırın, soğuyunca üzerine fıstık serpin. Buzdolabında dinlendirip soğuk servis edin.

AFİYET OLSUN!