Göğüs dekolteli fotoğraflarıyla gündeme gelen Bahar Candan'ın makyajsız hali olay oldu! "İlk defa böyle oldum"

Moda programlarında yer alarak şöhrete kavuşan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, ablası Nihal Candan ile paylaştığı fotoğraflarla çokça konuşulmuştu.

MAKYAJSIZ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Sık sık hayatından kesitler paylaşan Bahar Candan'ın makyajsız hali ise sosyal medyayı salladı.

Fenomen isme takipçilerinden onlarca yorum ve beğeni gelirken, takipçilerin yaptığı yorumlar da dikkat çekti.

"BEN ÇOK ZEKİYİM"

Candan'ın "I'm very smart i'm very smart in the level of genious" (Ben çok zekiyim, dahi seviyesinde çok zekiyim) sözleriyle yaptığı paylaşıma takipçileri "Bu kim?" "Ne hale geldin, kendine yazık etme", "Full botox" gibi yorumlarda bulundu.

"SABAHA KADAR SAKSAFON MU ÇALDIN?"

Dudaklarının şişliğine gönderme yapan bir takipçisi ise Candan'a "Sabaha kadar saksafon mu çaldın, dudaklar şiş" yorumunda bulundu.

"İLK DEFA PLATONİK AŞIK OLDUM"

Bahar Candan'ın hikayesinde yaptığı paylaşım da şaşırttı. Candan ilk defa platonik aşık olduğunu söylerek şöyle sitem etti:

"Son günlerde garip bir dönemden geçiyorum, ayakkabı numaralarım ayağımı tutmuyor. Denemeden alırım, Ayağım sıkışıyor ya da içinde yüzüyor. İlk defa platonik aşık oldum. Sürekli eşofman giyiyorum (Hiç sevmem)."