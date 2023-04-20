"Göğüsler en iyisidir" diyerek paylaşmıştı! Lottie Moss yine sütyensiz

Dünya çapında ünlü Kate Moss'un küçük kız kardeşi model Lottie Moss her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Son olarak sarhoş olup yüzüne dövme yaptıran model cinsel ilişki itiraflarıyla da adından söz ettiriyordu.

Moss yeni pozlarıyla yine hayranlarını mest etti.

"Çıplak vücut görülmeli ve eğlenilmeli" diyen model Lottie Moss'tan yeni pozlar geldi. Kate Moss'un üvey kardeşi transparan detaylı tulum içine sütyen giymeden çiçek koklarken poz verdi.

"Dur ve çiçekleri kokla" yazan modeli görenler "Sana bakmaktan duramıyoruz" yorumlarından bulundu.

Lottie Moss geçtiğimiz günlerde sarhoş şekilde yaptırdığı yüz dövmesini sildireceğini açıklamıştı.



