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GÖKBEY helikopteri nedir? GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
10.11.2024 08:21
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GÖKBEY helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer gereksinim duyulan makamlarda farklı görevler için kullanılması üzere milli imkanlarla geliştirilmiştir. GÖKBEY, güçlü motoru ve menzil özelliğiyle ilgi çeker. Kabin alanı ve yük kapasitesi geniş olan GÖKBEY, farklı coğrafyalara uygunluk sağlar. Böylece hava taşıtıyla arama ve kurtarma çalışmaları gibi önemli faaliyetler etkili olarak yönetilebilir.

GÖKBEY helikopteri nedir? GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir?

Geniş kabin alanı ve çoklu görev alanlarıyla dikkat çekmeyi başaran TUSAŞ T625 GÖKBEY helikopteri, genel maksat hava taşıtı olarak nitelendirilir. İlgili helikopterin bütçe ve program düzenlemeleri 3 Ocak 2013'te Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) tarafından kararlaştırılmıştır. Ardından SSM ve TUSAŞ'ın ortak bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarla helikopterin tasarım ve test süreci başlatılmıştır. Yük kapasitesi ve bagaj hacmiyle birçok alanda kullanılabilen helikopter, Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer makamların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Bu kapsamda GÖKBEY motoru ve önemli özellikleri ayrıntılı şekilde ele alınmalıdır.

GÖKBEY helikopteri nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer gereksinim duyulan makamlar için tasarlanan GÖKBEY, genel maksat helikopteri şeklinde nitelendirilidir. İlgili hava taşıtının geliştirilmesini de içeren kapsamlı çalışmanın, 15 Haziran 2010 tarihinde Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından başlatılan Özgün Helikopter Programı olduğu açıklanmıştır.

Tam adı T625 GÖKBEY olan helikoptere yönelik olarak bütçe ve program planlaması, SSİM tarafından 3 Ocak 2013'te kararlaştırılmıştır. Ardından SSM ile TUSAŞ'ın 26 Haziran 2013 tarihinde imzaladığı sözleşmeyle birlikte genel maksat helikopterine yönelik olan çalışmalar başlatılmıştır. En zorlu iklim şartlarında bile kullanılabilecek şekilde tasarlanan GÖKBEY, farklı coğrafyalar için uygunluk taşır. Hava taşıtının milli imkanlar dahilinde geliştirilip üretildiği bilinir. Buna ek olarak GÖKBEY tasarımı, helikopterin gece ve gündüz saatlerinde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak özelliktedir.

GÖKBEY helikopteri özellikleri nelerdir?

GÖKBEY helikopteri, milli imkanlar çerçevesinde geliştiren ve görev yelpazesinin geniş olmasıyla ilgi çeken bir hava taşıtıdır. Bakım kolaylığı sunan araç; aviyonik, mekanik ve yapısal sistem tasarımlarının operasyonel hazırlığının uygun maliyetli olmasıyla öne çıkar. Kabin alanı ve yük kapasitesi geniş olan TUSAŞ T625 GÖKBEY, ambulans, açık deniz ve arama çalışmaları için uygunluk göstermesiyle avantaj sağlar.

Kargo VIP taşımacılığı süreçlerinde de yararlanılması mümkün olan hava taşıtının sivil ve askeri operatörler tarafından farklı görevlerde kullanılması söz konusu olur. GÖKBEY helikopter özellikleri arasındaki diğer teknik detaylarsa aşağıdaki listede bir araya getirilmiştir:

  • MTOW: 6050 kg
  • Standart yakıt tankı: 1020 kg
  • Harici yakıt tankı: 280 kg
  • Bagaj hacmi: 1.3 metreküp
  • Yolcu: 12
  • Mürettebat: 2
  • Ana rotor çapı: 13.20 metre
  • Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87 metre
  • Havada kalış süresi: 3,8 saat (harici yakıt tankıyla birlikte 5+ saat)
  • Azami seyir sürati: 306 km/sa
  • Menzil: 740 km/ 948 km (harici yakıt tankıyla 400+ nm/ 512+ nm)
  • Servis tavanı: 20000 ft
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helikopter TUSAŞ Gökbey helikopteri özellikleri
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