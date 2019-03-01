Gökçe Bahadır dansıyla büyüledi!

Oyunculuktan ağır ağır şarkıcılığa doğru geçiş yapmakta olan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde ilk albümünü çıkarmış ve sosyal medyadan gelen olumlu tepkilerden dolayı memnun olduğunu belirtmişti. Bahadır, şimdi ise vereceği ilk konserin hazırlıklarına devam ettiğini bir video paylaşarak takipçilerine duyurdu. Bahadır’ın paylaştığı videodaki dans performansı göz doldurdu.
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