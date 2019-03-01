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Gökçe Bahadır dansıyla büyüledi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

16 Mart'ta ilk konserini verecek olan Gökçe Bahadır, sosyal medya sayfasından konser hazırlıkları yaptığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Bahadır'ın video dans ettiği anlar renkli dakikalar oluşturdu.

Oyunculuktan ağır ağır şarkıcılığa doğru geçiş yapmakta olan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde ilk albümünü çıkarmış ve sosyal medyadan gelen olumlu tepkilerden dolayı memnun olduğunu belirtmişti. Bahadır, şimdi ise vereceği ilk konserin hazırlıklarına devam ettiğini bir video paylaşarak takipçilerine duyurdu. Bahadır’ın paylaştığı videodaki dans performansı göz doldurdu.

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Anahtar Kelimeler:
gökçe bahadır dans

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