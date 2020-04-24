Gökçe Bahadır: Hayatındaki en büyük pişmanlık...

Yer aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile göz dolduran Gökçe Bahadır, müzik konusundaki yeteneğini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden piyano çalarken göründüğü anları paylaşan Bahadır, henüz 6 yaşındayken aldığı piyano derslerinin üzerinden geçti ve bir haftalık çalışma sonrasında ‘Ayışığı Sonatı’nı çaldı.

Görüntülerin üzerine düştüğü notlarla performansını değerlendiren Bahadır takipçilerinden beğeni aldı. Bahadır paylaştığı görüntülerle ilgili olarak şu satırları yazdı:

“Hayatındaki en büyük pişmanlık ne diye sorduklarında aynı cevabı veriyorum. Keşke 6 yaşında başladığım piyano dersini bırakmasaydım. Canım çocuklar küçükken sizi mutlu eden hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Bugün yaptıklarınız ilerideki hayatınız olacak… Not: Yıllar sonra piyanoya tekrar başlayıp en çok çalmak istediğim Beethoven Moonlight Sonata. Günlerdir çalışıyorum. Şimdilik bu kadar.”



