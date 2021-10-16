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Gökçe Bahadır sevgilisi Emir Ersoy’la ilk kez görüntülendi! Birbirlerine iltifat yağdırdılar

16.10.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakterini canlandıran başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, bir süre önce gönlünü müzisyen Emir Ersoy’a kaptırmıştı. Sevgilisi Emir Ersoy’un doğum günü için özel bir etkinlik düzenleyen Gökçe Bahardır, sevgilisinin yanından bir an ayrılmadı.

Gökçe Bahadır sevgilisi Emir Ersoy’la ilk kez görüntülendi! Birbirlerine iltifat yağdırdılar

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, gönlünü müzisyen Emir Ersoy'a kaptırmıştı. İkili, önceki akşam ilk kez el ele görüntülendi.

Sevgilisi Emir Ersoy için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Gökçe Bahadır, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

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Gazete Magazin’in haberine göre; mekana girmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır “İlişkimiz güzel gidiyor. Birbirimizi her geçen gün biraz daha iyi tanıyoruz" dedi.

Emir Ersoy ise Gökçe Bahadır hakkında, “Gökçe harika bir insan, on parmağında on marifet var. Hem oyunculuğu hem de müzisyenliği harika!" ifadelerini kullandı.

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Gökçe Bahadır
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