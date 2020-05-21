Gökhan Özoğuz Arda Turan ile fena dalga geçti

Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı.

Gelen tepkiler sonrasında Turan açıklama yapmıştı. Turan'a ise destek eşi Aslıhan Turan'dan gelmişti.

Arda Turan gibi gündem olan bir değer olay ise TRT olmuştu. TRT de 19 Mayıs için "Cumhuriyet Bayramı" yazmıştı. Gökhan Özoğuz, TRT'yi ve Arda Turan'ı ti'ye aldı ve sosyal medyadan dalga geçti.

Gökhan Özoğuz paylaşımında "Hocam 19 Mayıs Okuma bayramımızı kutlayan çıkmadı mı henüz?" yorumunda bulundu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı çok beğenildi.

Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Gökhan Özoğuz; Arda Turan ve Burak Yılmaz ile düet yapmıştı.



