Gökhan Özoğuz'dan Sağlık Bakanı'na: Burada bir gariplik yok mu?

Özellikle Twitter’da gündem hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz sosyal mesafeyle ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Özoğuz Sağlık Bakanı'na Twitter'dan sorduğu sorularla gündeme geldi.

Özoğuz paylaşımında "Sosyal mesafe; toplu taşımalarda, ibadethanelerde, restaurantlarda, avmlerde vs. kesinlikle göz önünde bulundurulmuyor. Peki neden sadece sinema salonlarında ve konser alanlarında koltuk atlamak üzere izin veriliyor?

Uygulanacaksa her yerde aynı şekilde uygulanmalıdır" dedi.

İBADETHANELERDE SOSYAL MESAFE GÖZETİLMİYOR

Gökhan Özoğuz Sağlık Bakanı'na da soru yöneltmeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı bir sonraki paylaşımında ise "Seyircisiz maçlar, konser alanları ve sinema salonları sosyal mesafeli fakat Tv kutlamaları, avmler, toplu taşıma araçları, restaurantlar, ibadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor. Burada bir gariplik yok mu sayın Fahrettin bey?@saglikbakanligi" dedi.



