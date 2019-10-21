Gökhan Özoğuz'dan Tuğçe Kazaz'a sert sözler

Paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Tuğçe Kazaz, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle kendisini eleştirenler hakkında "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” demişti.

Bir yayına katılan ve CHP'lileri hedef alan Kazaz'a Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan sert bir tepki geldi. Özoğuz yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bu f.tezcan ve t.kazaz gibi misyonerlerin; şeytan Kemalistler, Allahsızlar vs. gibi hakaretlerle vatanı bölmeye çalışan diğer unsurlardan hiçbir farkları yoktur. KINIYORUM. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Arabistan deği ! M.K.Atatürk ilkeleriyle ayaktadır. Yallah derler adama."