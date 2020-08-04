Gökhan Özoğuz: ‘Halkın sanatçısı…’

Ayasofya’nın ibadete açıldığı süreç içerisinde yorumlarını yapmaktan çekinmeyen Gökhan Özoğuz bu sefer de hakkında çıkan haberlere cevap verdi. İktidar tarafından kendisine yasak konulduğunu kesin bir dille yalayan ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz “halk sanatçısı” vurgusunu yaptı.



Hiçbir kesime ait olmadığını ve yalnızca halka hizmet ettiğini vurgulayan Özoğuz, “Kendi adıma; ben hiçbir zaman hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım da. Ben yalnızca halka hizmet edip, halkın sanatçısı olmaktan şeref duyanlardanım. Çünkü sanat halk için yapılır. Tek gerçek halktır!” ifadelerini kullandı.



Yaptığı açıklamanın ardından takipçilerinin olayın içeriğine ilişkin bilgilendirme istemesi üzerine Gökhan Özoğuz hakkında yapılan haberin linkini de paylaşmayı ihmal etmedi.

