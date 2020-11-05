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Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Mal varlıklarına el konsun!'

05.11.2020 15:26 | Son Güncelleme:
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Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Mal varlıklarına el konsun!'

İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gökhan Özoğuz sosyal medyada fikirlerini söylemeye ve gündem olmaya devam ediyor. Özoğuz son olarak da önergenin reddedilmesiyle ve müteahhitlerle ilgili tepki gösterdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özoğuz İzmir depremi sonrası gündeme dair yorumlarını Twitter üzerinden paylaşıyor.

Özoğuz son olarak "Okulların depreme dayanıklılığının artırılması amacıyla MEB bütçesinin 10 milyar TL yükseltilmesi talebine, AK Partili ve MHP’li milletvekilleri 'Hayır' dedi" haberine isyan etti. Özoğuz bu metni paylaşarak "AKP ve MHP tüm kritik konuların araştırılmasına NEDEN red veriyor??? Yapılması doğru olan konuların araştırılmasına red veriyorsanız bunu açıklamak zorundasınız!" diyerek tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Özoğuz İzmir depremi konusunda öfkesini bir başka paylaşımda da gösterdi. Ünlü şarkıcı "müteahhitler adliyeye sevk edildi" haberini paylaşarak "Bu Allah'ın cezaları yüzünden ölen insanlar oldu. Ve daha bilinmeyen Allah'ın cezası müteahhitler var, malzemeden çalan usulsüz bina yapan. Hepsi tespit edilip yakalansın. Yanlış yaptıkları işlere istinaden mal varlıklarına el konsun!" dedi.

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