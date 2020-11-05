Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Mal varlıklarına el konsun!'

Sosyal medyayı aktif kullanan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özoğuz İzmir depremi sonrası gündeme dair yorumlarını Twitter üzerinden paylaşıyor.

Özoğuz son olarak "Okulların depreme dayanıklılığının artırılması amacıyla MEB bütçesinin 10 milyar TL yükseltilmesi talebine, AK Partili ve MHP’li milletvekilleri 'Hayır' dedi" haberine isyan etti. Özoğuz bu metni paylaşarak "AKP ve MHP tüm kritik konuların araştırılmasına NEDEN red veriyor??? Yapılması doğru olan konuların araştırılmasına red veriyorsanız bunu açıklamak zorundasınız!" diyerek tepki gösterdi.

Özoğuz İzmir depremi konusunda öfkesini bir başka paylaşımda da gösterdi. Ünlü şarkıcı "müteahhitler adliyeye sevk edildi" haberini paylaşarak "Bu Allah'ın cezaları yüzünden ölen insanlar oldu. Ve daha bilinmeyen Allah'ın cezası müteahhitler var, malzemeden çalan usulsüz bina yapan. Hepsi tespit edilip yakalansın. Yanlış yaptıkları işlere istinaden mal varlıklarına el konsun!" dedi.

