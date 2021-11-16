Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine katıldı

Kırmızı Oda’ya cuma akşamı yayınlanacak 52’inci bölümünden itibaren müzisyen Gökhan Özoğuz dahil olacak. Son olarak O Ses Türkiye programında jüri üyesi olarak ekranlarda yer alan Gökhan Özoğuz, yine Tv 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ATHENA GÖKHAN, DARA ROLÜNDE

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, TV8’in çok sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Dara karakterine hayat verecek. Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım’a gelecek olan Dara’nın merak edilen hikayesi 19 Kasım’dan itibaren her Cuma ekranlarda yer alacak. Özoğuz; Kırmızı Oda’da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.

