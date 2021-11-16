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Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine katıldı

16.11.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkılarıyla ve gündemle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Gökhan Özoğuz, Tv8’in çok izlenen dizisi Kırmızı Oda’nın kadrosuna katıldı. Athena Gökhan’ın uyku problemi çeken Dara isimli birine hayat vereceği öğrenildi.

Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine katıldı

Kırmızı Oda’ya cuma akşamı yayınlanacak 52’inci bölümünden itibaren müzisyen Gökhan Özoğuz dahil olacak. Son olarak O Ses Türkiye programında jüri üyesi olarak ekranlarda yer alan Gökhan Özoğuz, yine Tv 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ATHENA GÖKHAN, DARA ROLÜNDE

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan Gökhan Özoğuz, TV8’in çok sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Dara karakterine hayat verecek. Yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım’a gelecek olan Dara’nın merak edilen hikayesi 19 Kasım’dan itibaren her Cuma ekranlarda yer alacak. Özoğuz; Kırmızı Oda’da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.

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Gökhan Özoğuz
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