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Gökhan Özoğuz: Öldürmekten başka bir şeye yaramıyor, kullanılmamalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Athena grubundan Gökhan Özoğuz, kömürün insanları öldürmekten başka bir işe yaramadığını belirterek, "Asla kullanılmamalı" dedi.

Gökhan Özoğuz: Öldürmekten başka bir şeye yaramıyor, kullanılmamalı!

Toplumsal konular ile ilgili Twitter’da görüşlerini dile getirmesiyle tanınan başarılı müzisyen Gökhan Özoğuz, Greenpeace’in “Kömür geçmişi kararttı, geleceği de karartmasın” notuyla yayınladığı bir fotoğrafı paylaştı.

“KÖMÜR ÖLDÜRÜYOR”

Daha önce de doğanın korunmasına dair gerçekleştirilen projelerde yer alan Gökhan Özoğuz, şöyle dedi:

“Zararlarını bu denli yaşamış bir jenerasyon olarak hala kömür kullanılmamalı, çok eskide kaldı, asla kullanılmamalı. İnsanları öldürmekten başka bir işe yaramıyor! Kömür öldürüyor.”

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