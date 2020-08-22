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Gökhan Özoğuz: Zor zamanlar geçecek inşallah

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gece trafikte görüntülendi. Özoğuz, okulların 21 Eylül'de açılacak olması ve Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında konuştu.

Gökhan Özoğuz: Zor zamanlar geçecek inşallah

21 Eylül'de okulların açılacak olması hakkında konuşan Özoğuz, "Ben çocuğumu okula göndermem. Çocuklar hijyen konusuna ne kadar dikkat edebilir?" açıklamasında bulundu.

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'ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Dolar ve Euro'nun çok yüksek olduğunu ifade eden Özoğuz, "Ekonomik durumumuz ortada. Çok üzülüyorum. Zor zamanlar geçecek inşallah.

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Ülkemizde ucu dolara dokunmayan hiçbir şey yok. Mesela, "Maaşı dolarla mı alıyorsun?" gibi bir soru çok abes. Türkiye'de her ürün ve mal dolara bağlı" yorumunda bulundu.

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Araç içerisinde maske takmayan Özoğuz, muhabirleri yanına fazla yaklaşmaması konusunda uyardı. Özoğuz'un bir hayli keyifli olduğu gözlendi.

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