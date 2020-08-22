Gökhan Özoğuz: Zor zamanlar geçecek inşallah

21 Eylül'de okulların açılacak olması hakkında konuşan Özoğuz, "Ben çocuğumu okula göndermem. Çocuklar hijyen konusuna ne kadar dikkat edebilir?" açıklamasında bulundu.

'ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Dolar ve Euro'nun çok yüksek olduğunu ifade eden Özoğuz, "Ekonomik durumumuz ortada. Çok üzülüyorum. Zor zamanlar geçecek inşallah.

Ülkemizde ucu dolara dokunmayan hiçbir şey yok. Mesela, "Maaşı dolarla mı alıyorsun?" gibi bir soru çok abes. Türkiye'de her ürün ve mal dolara bağlı" yorumunda bulundu.

Araç içerisinde maske takmayan Özoğuz, muhabirleri yanına fazla yaklaşmaması konusunda uyardı. Özoğuz'un bir hayli keyifli olduğu gözlendi.

