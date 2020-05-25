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Gökhan Tepe oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 15:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aralık ayında baba olmanın sevincini yaşayan Gökhan Tepe, oğlu Denizhan'ın yüzünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez gösterdi.

Gökhan Tepe oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Şarkıcı Gökhan Tepe, 2016 yılında Aylin Özer ile evlendi. Çiftin oğulları Denizhan ise 2019'da dünyaya geldi. Tepe, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Tepe'nin "Mutlu bayramlar dileriz" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

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Tepe, baba olduğunu şu sözlerle duyurmuştu: Hoş geldin canımız oğlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene şükürler olsun! Allah, tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla, mutlulukla güzel yıllarımız olsun...

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