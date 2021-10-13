Gökhan Türkmen’in kameralardan uzakta büyüttüğü kızları

38 yaşındaki şarkıcı Gökhan Türkmen, 17 yıllık arkadaşı Sinem Aksoy ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerine 2 güzel kız çocuğu sığdıran çift, büyük kızlarına Nil Rona, küçük kızlarına ise Leyla Ada adını verdi. Türkmen’in kızlarıyla olan sosyal medyadaki paylaşımlarına herkes bayılıyor. İşte Gökhan Türkmen’in gözlerden uzak tuttuğu ailesi…

GÖKHAN TÜRKMEN’İN GÖZLERDEN UZAKTA BÜYÜTTÜĞÜ KIZLARI

Özel hayatı yerine şarkılarıyla gündeme gelmek isteyen sanatçılardan Gökhan Türkmen, sadık bir eş ve baba. 2014 yılında hayatını birleştirdiği Sinem Aksoy ile mutlu bir evliliği olan Türkmen’in Nil Rona ve Leyla Ada adında kızları bulunuyor. Kızlarını kameralardan uzakta büyütmek isteyen şarkıcı, sosyal medyada ise onlarla birlikte şarkı söyleyerek hayranlarını mest ediyor. İşte Gökhan Türkmen ve ailesi…

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR?

1983 doğumlu olan Gökhan Türkmen şarkıcı ve şarkı yazarıdır. 2005 yılında amatör olarak seslendiği "Büyük İnsan" adlı parça video paylaşım sitesi Youtube'da beş milyondan fazla dinlendi. Bir yandan video paylaşım sitelerinde parçalarını paylaşırken bir yandan da barlarda sahne alıyordu. Bu kadar yüksek dinlenmesinin sonucunda bir anda ilgi odağı oldu ve albüm teklifi aldı. 2007 yılının sonunda İrem Records ile anlaştı ve ilk albümünün kayıtları için stüdyoya girdi. Albüm kayıtları dört ay kadar sürdü. Gökhan Türkmen, 17 Nisan 2008 tarihinde Büyük İnsan adını verdiği ilk albümünü yayınladı. Albümden ilk olarak "Yan Sen", daha sonra "Büyük İnsan" ve son olarak da "Dön" adlı hit parçalar yayınlandı. İlk albümüyle büyük ses getirdi ve ülke çapında tanınmaya başlandı. 37. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. 15. Kral Müzik Ödülleri töreninde aday oldu. 2009 yılının son aylarında ikinci albümünün kayıtlarına başladı. 18 Mart 2010 tarihinde Biraz Ayrılık adını verdiği ikinci albümünü yayınladı. On iki parça bulunan albümdeki parçaların sözleri çoğunlukla Gökhan Türkmen ve Serkan Söylemez'e aittir.

Albümde söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Yas" adlı parçayı da seslendirmiştir. Albümden dört parça yayınlanmıştır. Gökhan Türkmen bu dönemde sıkça radyo ve televizyon programlarına konuk olmuştur. 2012 yılında Ara adını verdiği beş parçalık bir EP albüm çıkardı. Üç Adım Müzik etiketiyle yayınlanan EP albümden iki parça yayınladı. "Bitmesin" adlı parça yazın en çok dinlenen parçalarından birisi oldu. 2013 yılında İşler Güçler (2013-2013) adlı diziye konuk olmuştur. 2013 yılının sonbaharında üçüncü albümünün kayıtlarına başladı. Dört ay süren kayıtlar sonrasında 18 Şubat 2014 tarihinde ustalık eserim dediği ve En Baştan adını verdiği albümünü yayınladı. Albüm yayınlanmadan on bir gün önce "Çatı Katı" adlı parça yayınlandı ve büyük ses getirdi. Albümden daha sonra üç parça yayınlandı. Eylül 2014 tarihinde Sinem Aksoy ile evlendi. Bu dönemlerde GTR Müzik adını verdiği müzik şirketini kurdu.

2015 yılında FOX'ta yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can ve Sertab Erener ile birlikte jüri koltuğuna oturmuştur. Aynı yıl İnadına Aşk (2015-2016) adlı dizinin müziklerinin yapımcılığını üstlendi. 2016 yılının sonlarında Sessiz adını verdiği albümünü çıkardı. Albüm yayınlanmadan bir hafta önce albümden "Öyle Güzel ki" adlı parça yayınlandı. Albüm çıkarmadığı dönemlerde single yapmıştır ve bazı sanatçıların albümlerine konuk olmuştur. 2019 yılında Virgül ve Gökhan Türkmen'le Az Biraz adlı iki EP yayınladı. 19 Kasım 2020 tarihinde Romantik adını verdiği on parçalık beşinci albümünü yayınladı. Albümde 2019-2020 arasında yayınladığı single parçalar da yer aldı.



