Göksel Gümüşdağ: İrfan Can Kahveci'ye teklif gelirse değerlendiririz

Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ, TRTSPOR'da yayınlanan "Stadyum" programına katıldı ve yaşanan şampiyonluğun ardından önemli açıklamalar yaptı. Göksel Gümüşdağ, son hafta maçının 26 Temmuz tarihine alındığını ve kulübün kuruluş tarihinde oynanacak bu maçın ardından stadyumda kutlama olacağını ve bu kutlamaya seyircilerin alınacağını açıkladı.

İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI

Göksel Gümüşdağ,"İrfan Can'ı farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir ve paylaşırız. Şampiyon takımda şu an, 'Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim' dedi bana da sezon başında. Gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok. 6 yıldır bu kulübü denk bütçeyle götürüyoruz. Milli Takımda en fazla süre alan isimler bizim futbolcularımız. İrfan Can Kahveci Türkiye'nin gurur duyacağı bir yetenek" dedi.

ABDULLAH AVCI...

Göksel Gümüşdağ, "Kulübün açılışını 26 Temmuz 2014'te yapmıştık. 6 yıl sonra, 26 Temmuz 2020'de oynayacağımız maçın saatini 17:00'a aldırdık, 21:00 gibi de stadyumumuzda kupamızı kaldıracağız.Kulübün temelinde Abdullah Avcı'nın büyük bir emeği vardır. Abdullah hocanın ardından Okan Buruk geldi ve taçlandırdı. Bir takım ilk 4'ün içinde 6 yıldır mücadele veriyorsa bu sizi başarıya götürüyor" açıklamasını yaptı.