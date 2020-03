Göksel Gümüşdağ: Ülke puanına önemli bir katkı sağladık

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasının sorulması üzerine de Gümüşdağ, "Bizim bütün enerjimiz ve heyecanımız bu maçtı. Şimdi bu akşamki maç bitti önümüzdeki maça bakacağız. Takımımız gidip elinden geleni yapacak. Her zaman galip gelmek istiyoruz ama futbol bu. Çok yüksek performanslı bir maç oynadılar. Bir yorgunluk var ama çıkıp ellerinden geleni yapacaklar. İnşallah iyi bir neticeyle döneriz" diye konuştu.

"KİM BU MÜCADELEYİ KAZANIRSA ALKIŞLANMALI"

Sezon sonu şampiyon kim olursa diğer takım ve başkanların o takımı alkışlaması gerektiğini de belirten Gümüşdağ, "Ben her zaman söylüyorum, öyle olmalı. Nihayetinde futbol bir oyun. Görüyorsunuz dünya nelerle uğraşıyor. Futbolun içinde sevgi, birlik, beraberlik olmalı. Bugün tribünde tüm renkler yan yanaydı. Muhteşem bir atmosfer vardı. Bence buna inanmamız lazım. Avrupa’da biriz, ülkemizde de rakibiz. Dolayısıyla bu rekabeti yapacağız ama bu rekabetin içinde kim bu mücadeleyi kazanırsa onu da alkışlamak her takımın, her yöneticinin bence görevi olmalı" açıklamasını yaptı.

(İHA)