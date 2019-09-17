Göksel leopar desenli mayosuyla verdiği pozu paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Göksel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göksel, son olarak leopar desenli mayosuyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Göksel, "Günaydın ben Jane" yorumunu yazdı.

Göksel'in paylaşımı kısa sürede 124 bin beğeni aldı.

"1 AYDIR MEVLANA OKUYARAK İYİLEŞTİM"

Önceki gün Konya'da konser veren Göksel, "Konya'ya geldiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Hayat güzel tesadüflerle dolu. 1 aydır Mevlana okuyarak iyileştim" açıklamasıyla dikkat çekti.

