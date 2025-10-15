Gol sevinci gündem oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan mutlu, Kavelaşvili üzgün

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GOL SEVİNCİ

Millilerin gollerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci karşılaşmaya damga vurdu.

ERDOĞAN MUTLU, KAVELAŞVİLİ ÜZGÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük sevinç yaşarken, takımı geride olan Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Kavelaşvili'nin mimik hareketleri ekranlara yansıdı.

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Ardından Kavelaşvili'nin moralinin çok bozulduğu ve maçı izlemeye devam ettiği gözlendi. Ekranlara yansıyan bu anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır