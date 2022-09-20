Gölden çıkarılan iki ağızlı, iki başlı ve dört gözlü balık herkesi şaşırttı! ‘Çernobil’ adı verildi

İki ağzı ve dört gözü olduğu için "Çernobil balığı" olarak adlandırılan sazan , gölden çıkarıldıktan sonra viral oldu. Balığın yaşadığı genetik bozukluğa ve fiziksel deformasyona göldeki kirlenmenin neden olduğu ileri sürüldü. Ancak bilim insanları kontaminasyonun bir faktör olup olmadığını belirlemek için numune üzerinde testler yapmaları gerektiğini söyleyerek iddiaları yanıtladı.

“KONTROLLÜ DENEYLERE İHTİYAÇ DUYUYORUZ”

Güney Carolina Üniversitesi biyoloğu Dr Timothy Mousseau balığa ilişkin olarak, “Radyasyon kaynaklı mutasyonların çoğu daha düşük büyüme, hayatta kalma ve doğurganlığa yol açar. Bu tür 'mutantların' çoğu bu kadar büyüyecek kadar uzun yaşamaz” dedi.

Çernobil ve Fukashima'yı kapsamlı bir şekilde inceleyen bilim adamı, büyük olasılıkla bir Asya sazanı olan balıkta neyin yanlış olduğunu belirlemek için "kontrollü deneylere" ihtiyaç duyulacağını ekledi. Radyasyonun neden olduğunu öne sürmeden önce binlerce kişilik bir araştırma grubunun üzerinde inceleme yaptıklarını belirten Mousseau, “Çalışmalarımızda, radyasyonun neden olduğunu öne sürmeden önce yüzlerce, genellikle binlerce kişiye bakıyoruz. Düzenli kontrollü deneyler olmadan, daha önce başka radyoaktif yerlerde böyle bir mutasyon gözlemlenmedikçe, nedenin ne olabileceğini kesin olarak söylemek neredeyse imkansız” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Balığın iki ağzı ve dört gözü var gibi görünüyor. Bununla birlikte, bazı bilim insanları ve sosyal medya kullanıcıları, ikinci ağzın aslında yanlış iyileşen, açık bir et yarası olabileceğini düşünüyor. Başın üstündeki 'gözlere' gelince, bunların ise balığın burun delikleri olduğu öne sürülüyor. Asya sazanının tanımlayıcı özelliklerinden biri, burun deliklerinin başın üzerinde, gözlerin üzerinde büyümesidir. Ancak bunların hiçbiri sosyal medya kullanıcılarını balığın Çernobil'de yakalanmış gibi göründüğünü veya Simpsons'taki nükleer santralin dışındaki suda yakalanan üç gözlü harika Blinky'ye benzediğini söylemekten alıkoymadı.



