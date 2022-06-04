Golf fenomeni Paige Spiranac’ten ilginç soru! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Sosyal medya hesabında 3.3 milyon takipçisi bulunan golf tutkunu Spiranac, düzenli olarak podcastler yayınlıyor ve hayranlarından gelen sorulara cevap vermeye çalışıyor. Genellikle golf üzerine yaptığı açıklamalarla gündem gelen Playing A Round podcastinde Spiranac, hayranlarından gelen bir soruya yanıt verdi. 29 yaşındaki fenomen hayranlarının gazını kavanozlayıp satma fikrine sıcak bakıp bakmamasını sorması üzerine bu ihtimalin onu büyülediğini ancak hevesli olmadığını belirtti.

“DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE ANLAMIYORUM”

Fikri yaratıcı bulmasına rağmen kafasını kurcalayan taraflar olduğunu belirten Spiranac, “Dürüst olmak gerekirse bunun lojistiğini anlamıyorum. Kavanozda kalması için gazınızı ne kadar hızlı yakalamanız gerekiyor? Ya da dışarı sızmasını nasıl engelliyorsunuz? Bunun için kim para verir ki? Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?” dedi.



