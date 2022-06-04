Hindistanlı sosyal medya fenomeni gerçek aşkı bulmaktan bıktığını açıkladı! Kendi kendine evlenmek için hazırlıklarını tamamladı

Gujarat’ta yaşayan 24 yaşındaki fenomen, gelecek hafta sonu Vadodara şehrinde aile ve arkadaşlarının katıldığı geleneksel bir Hindu düğünüyle kendi kendisiyle evlenmeyi planladığını söyledi. Evliliğin yasal olmayacağını savunan uzmanların yanında, Kshama kendisini sevgi dolu bir hayata adamaya yemin etmek ve derin bir kendini kabul etme eylemi olarak görmek için düğün yapacağını belirtti. Biseksüel olduğunu açıklayan Kshama, bu eylemi sayesinde gerçek aşkı bulmaktan bıkmış başkalarına ilham vermeyi ve klişeleri kırmayı umuyor.

“BİR PRENSE İHTİYACIM YOK”

Hayatının bir noktasından sonra başkasına ihtiyaç duymadan kendisini şımartmanın yollarını bulduğunu anlatan Kshama, “Hayatımın bir noktasında, kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını fark ettim. Bir prense ihtiyacım yok. Düğünümde kendi kendime evlenmeye karar verdim. Gelin gibi giyineceğim. Arkadaşlarımın ve ailemin katılacağı bir törenle evleneceğim. Tüm sevgimi kendime vermek istiyorum” dedi.



