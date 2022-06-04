Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hindistanlı sosyal medya fenomeni gerçek aşkı bulmaktan bıktığını açıkladı! Kendi kendine evlenmek için hazırlıklarını tamamladı

Hindistanlı sosyal medya fenomeni gerçek aşkı bulmaktan bıktığını açıkladı! Kendi kendine evlenmek için hazırlıklarını tamamladı

04.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan 24 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni gerçek aşkı aramaktan bıktığını söyleyerek hayatı için radikal bir karar verdi. Fenomen Kshama Bindu, kendisiyle evlenerek balayı için Goa’ya gideceğini açıkladı.

Hindistanlı sosyal medya fenomeni gerçek aşkı bulmaktan bıktığını açıkladı! Kendi kendine evlenmek için hazırlıklarını tamamladı

Gujarat’ta yaşayan 24 yaşındaki fenomen, gelecek hafta sonu Vadodara şehrinde aile ve arkadaşlarının katıldığı geleneksel bir Hindu düğünüyle kendi kendisiyle evlenmeyi planladığını söyledi. Evliliğin yasal olmayacağını savunan uzmanların yanında, Kshama kendisini sevgi dolu bir hayata adamaya yemin etmek ve derin bir kendini kabul etme eylemi olarak görmek için düğün yapacağını belirtti. Biseksüel olduğunu açıklayan Kshama, bu eylemi sayesinde gerçek aşkı bulmaktan bıkmış başkalarına ilham vermeyi ve klişeleri kırmayı umuyor.

Kendisiyle evlenen Brezilyalı model boşanma davası açtığını duyurdu! “Başka birini buldum”Kendisiyle evlenen Brezilyalı model boşanma davası açtığını duyurdu! “Başka birini buldum”

“BİR PRENSE İHTİYACIM YOK”

1

Hayatının bir noktasından sonra başkasına ihtiyaç duymadan kendisini şımartmanın yollarını bulduğunu anlatan Kshama, “Hayatımın bir noktasında, kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını fark ettim. Bir prense ihtiyacım yok. Düğünümde kendi kendime evlenmeye karar verdim. Gelin gibi giyineceğim. Arkadaşlarımın ve ailemin katılacağı bir törenle evleneceğim. Tüm sevgimi kendime vermek istiyorum” dedi.

Eş değiştirme partileriyle ünlenen TikTok fenomeni Taylor Frankie Paul’un açıklaması olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”Eş değiştirme partileriyle ünlenen TikTok fenomeni Taylor Frankie Paul’un açıklaması olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”
“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”
İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

İlginizi Çekebilir

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Herkes yanlış biliyor! Diş fırçalamak için en uygun zaman...

Herkes yanlış biliyor! Diş fırçalamak için en uygun zaman...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.