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  4. Gölgede uyuyan adamı sıcaktan öldü sandılar! "Silahı alacaksın, güneşe sıkacaksın"

Gölgede uyuyan adamı sıcaktan öldü sandılar! "Silahı alacaksın, güneşe sıkacaksın"

28.07.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 46 dereceyi bulan hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcak havada rahatsızlandığı için gölgede uyuyakalan bir vatandaş ise kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Uyuyan kişinin öldüğünü sanan vatandaşlar, uyandırdıkları adama elini yüzünü yıkattı. Gölgenin daha sıcak olduğunu söyleyen bir kişi ise, "Cehennem gerçekten Adana'nın altında. Silahı alacaksın, güneşe sıkacaksın" dedi.

Gölgede uyuyan adamı sıcaktan öldü sandılar! "Silahı alacaksın, güneşe sıkacaksın"

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı 14.00 itibariyle 40 derece ölçüldü. Güneş altındaki ve araç termometleriyse ise 46 dereceyi gösterdi.

AĞAÇ GÖLGESİNDE UYUYA KALDI

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz’ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.

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"SİLAHI ALACAKSIN, GÜNEŞE SIKACAKSIN"

İşi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen ve Adana’nın çok sıcak olduğunu belirten bir vatandaş, “Adana çok sıcak. Yanıyor. Dışarı bile çıkamıyoruz. Az önce uyuyan adamı öldü sandık. Güneşten çıkamıyoruz. Aslında yola çıkıp silahı alacaksın ve güneşe sıkacaksın. Her yer soğuk bizim Adana yanıyor. Gölge daha sıcak. Güneşe çıkamıyoruz, gölgede pişiyoruz. Adana cehennem gibi yanıyor. Cehennem harbiden Adana’nın altında” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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