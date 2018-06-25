Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Dün gerçekleşen seçimin ardından sosyal medya hesabına sonuçlarla ilgili gelen yorumları görmek istemediğini söyleyen oyuncu Gonca Vuslateri tepki dolu bir paylaşım yaptı.

Vuslateri, insanların görüşlerine saygı duyduğunu ancak kimseden siyasi paylaşımlar istemediğini söyledi.

şte Gonca Vuslateri’nin o satırları: “Kimsenin siyasi paylaşımını görmek zorunda değilim. Ben saygı duyup yapmıyorsam, sizden de yorumlarınızı özel hayatlarınız gibi kendinize saklamanızı rica ederim. Takiplerinizden çıktım. Arkadaşlığımız bakidir.

O sohbeti sıcak kalbi iki göz odalı evimde yeriniz daima vardır. Ama bu tarz özel konularda fikir ayrılıklarına saygı duyulmuyor ne yazık…

Ben hiç paylaşım yapmadıysam aynı hukuki saygıyı da beklerim. Gergin bir seçim sonrası her farklı parti insanından gergin şeyler okumak zorunda değilim sevgilerimle…”

