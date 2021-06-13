Gonca Vuslateri Gülben Ergen'e methiyeler dizdi! 'İnsanlığından öperim'

Koronayı atlattıktan hemen sonra evde geçirdiği bir kaza sonucu bacaklarını yakmasıyla uzun süre adından söz ettiren Gonca Vuslateri, şarkıcı Gülben Ergen'e methiyeler dizdi. Hayvan sevgisi ile bilinen Vuslateri, arkadaşı Ergen'in tatilde köpekleri ile paylaşım yaparak 'Satınalmasahiplen' mesajı vermesi üzerine gönderisine 'İnsanlığından öperim' şeklinde yorum yaptı.

"BU DOKUNUŞU SEÇTİĞİN İÇİN MİNNETTARIM"

Şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından son olarak iki köpeği ile denizin ortasında verdiği o kareleri takipçileri ile paylaştı. Ergen'in bu davranışı birçok sanatçı arakdaşı ve hayranından büyük alkış toplarken, Gonca Vuslateri'nin ünlü şarkıcıya yazdığı o yorum büyük dikkat çekti. Can dostları için 'satın alma sahiplen' mesajı veren Ergen, gönderisine "Yaşadıkça anlıyor insan. Aşıları, bakımları, ilk kez yüzmeleri, iyileşmelerini gün gün gözlemliyoruz." notunu ekledi.

"İYİLİK HUY YA DA MİSYON DEĞİLDİR"

Ünlü oyuncu ise arkadaşının bu güzel paylaşımına, 'İnsanlığından öperim. İyilik bir huy ya da misyon değildir. İçerden gelir ve akar.. bulaşıcıdır.. kaynaşır.Kendini çarpıştığı her nesneye benzetir. İyilik hevestir. Yaşamaya hevesli bir moleküldür. Bunu çoğaltmak ve hayata karışmak için böyle bir dokunuşu seçtiğin için minnetarım. Bu tanıklığı benimle paylaştığın için ne mutluyum anlatamam.. seni kucağında taşıyan suya teşekkür ederim.. Ancak ruhu hafifler suyun yüzeyinde gösterir yüzünü.. Nasıl da aydınlığa çıkıyormuşsun, göster gününü.' ifadelerini kullandı.