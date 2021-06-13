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Gonca Vuslateri Gülben Ergen'e methiyeler dizdi! 'İnsanlığından öperim'

13.06.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalar yaşadığı salık sorunları ile gündeme gelen oyuncu Gonca Vuslateri, Gülben Ergen'in o paylaşımına kayıtsız kalamadı. bir süredir oğulları ile tatilin tadını çıkaran Ergen, tatile köpeklerini de dahil ederek onlar ile bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu ise Ergen'in bu paylaşımına uzunca bir yorum yazarak karşılık verdi.

Gonca Vuslateri Gülben Ergen'e methiyeler dizdi! 'İnsanlığından öperim'

Koronayı atlattıktan hemen sonra evde geçirdiği bir kaza sonucu bacaklarını yakmasıyla uzun süre adından söz ettiren Gonca Vuslateri, şarkıcı Gülben Ergen'e methiyeler dizdi. Hayvan sevgisi ile bilinen Vuslateri, arkadaşı Ergen'in tatilde köpekleri ile paylaşım yaparak 'Satınalmasahiplen' mesajı vermesi üzerine gönderisine 'İnsanlığından öperim' şeklinde yorum yaptı.

"BU DOKUNUŞU SEÇTİĞİN İÇİN MİNNETTARIM"

Şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından son olarak iki köpeği ile denizin ortasında verdiği o kareleri takipçileri ile paylaştı. Ergen'in bu davranışı birçok sanatçı arakdaşı ve hayranından büyük alkış toplarken, Gonca Vuslateri'nin ünlü şarkıcıya yazdığı o yorum büyük dikkat çekti. Can dostları için 'satın alma sahiplen' mesajı veren Ergen, gönderisine "Yaşadıkça anlıyor insan. Aşıları, bakımları, ilk kez yüzmeleri, iyileşmelerini gün gün gözlemliyoruz." notunu ekledi.

"İYİLİK HUY YA DA MİSYON DEĞİLDİR"

Ünlü oyuncu ise arkadaşının bu güzel paylaşımına, 'İnsanlığından öperim. İyilik bir huy ya da misyon değildir. İçerden gelir ve akar.. bulaşıcıdır.. kaynaşır.Kendini çarpıştığı her nesneye benzetir. İyilik hevestir. Yaşamaya hevesli bir moleküldür. Bunu çoğaltmak ve hayata karışmak için böyle bir dokunuşu seçtiğin için minnetarım. Bu tanıklığı benimle paylaştığın için ne mutluyum anlatamam.. seni kucağında taşıyan suya teşekkür ederim.. Ancak ruhu hafifler suyun yüzeyinde gösterir yüzünü.. Nasıl da aydınlığa çıkıyormuşsun, göster gününü.' ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri Gülben Ergen'e methiyeler dizdi! 'İnsanlığından öperim'

"YORUMLARDA KENDİMİZDEN GEÇTİĞİMİZ DOĞRUDUR"

Vuslateri'den gelen bu güzel yanıt ünlü şarkıcıyı etkilemiş olacak ki ona 'Aaaaaa sen bir edebiiiiii bilge, sen bir ermişşşşşş, sen bir ciğerpare hanım mısın aydınlık bize gelsin, biz yorulduk kendisine gitmekten gösterdim yüzümü 30 faktör koruyucu bile sürmeden cayır cayır' yanıtını vermekle kalmayıp ekran görüntüsü aldığı yorumları "yorumlarda kendimizden geçtiğimiz doğrudur" notuyla hikayesine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Gülben Ergen
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