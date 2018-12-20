MAGAZİN

Gonca Vuslateri: Her gün üç tane avokado yerim

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

Gonca Vuslateri, Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına konuk oldu. Vuslateri, samimi açıklamalarda bulundu.

Gonca Vuslateri: Her gün üç tane avokado yerim

Gonca Vuslateri, günlük yaşamında nasıl birisi olduğunu ve ev halini anlattı. Vuslateri, "Akustik, eski, retro plaklarım var. Çok severim plak dinlemeyi. Ertesi gün ne dinleyeceğimi koyarım bir kenara. Genelde yüzüm düşük uyanırım sabahları. Çok geç uyurum, çok okurum ve çok okuduğum için gözümü çok yorarım. Hep rüya görürüm.

Hele bir de 'Tepedeki Ev' izlemişsem hiç mutlu uyanamam. Uyandığımda hayatta kahve içmem. Ciddi anlamda avokado hastalığım var. Her gün üç tane avokado yiyorum. Limon, tuz ve avokado ile bütün günü geçirebilirim" dedi.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Amine Gülşe ve Mesut Özil Simpsons olduAmine Gülşe ve Mesut Özil Simpsons oldu
Kim Kardashian kardeşine özendi Kim Kardashian kardeşine özendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri emre saygı

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş 'Fethullah Gülen' açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş 'Fethullah Gülen' açıklaması

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amine Gülşe ve Mesut Özil Simpsons oldu

Amine Gülşe ve Mesut Özil Simpsons oldu

Kim Kardashian kardeşine özendi

Kim Kardashian kardeşine özendi

Hakan Hatipoğlu-Gizem Hatipoğlu çifti: Lila'nın yüzü gözüksün istemiyoruz

'Lila'nın yüzü gözüksün istemiyoruz'

Can Bonomo'nun tarzı dikkat çekti

Can Bonomo'nun tarzı dikkat çekti

Ayşen Gruda’nın kızından üzen açıklama!

Ayşen Gruda’nın kızından korkutan açıklama!

Ahmet Kural Sıla Gençoğlu davasında Adli Tıp’tan son dakika açıklaması

Adli Tıp’tan son dakika açıklaması! O haberleri yalanladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.