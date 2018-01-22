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Gonca Vuslateri kaftan giydi, kına yaktı

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 16:31 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yeğeninin diş buğdayı kutlamasına katılan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından giydiği kaftanla çekilmiş pozlarını paylaştı

Gonca Vuslateri kaftan giydi, kına yaktı

Gonca Vuslateri,takipçilerinin karşısına kaftanla çıktı. Üzerine titrediği yeğeninin diş buğdayına katılan başarılı oyuncu, hissettiklerini yazıya dökmeyi de ihmal etmedi.
Gonca Vuslateri’nin Instagram paylaşımı şöyle:

"Yeğenimin diş buğdayına geldim. Kaftanımı giydim, kınamı yaktım. İlk diş gözükmeye başlayınca yapılıyor bu kuduruk organizasyon, ben de yeni ögrendim. Bizimkini kutlamak ne kelime, kapıya ip bağlanıp tekme ata ata kendi kutlamamızı yapardık. Aman pek narin bu uzay çağı çocukları. Buğdayı ektik bugün bakalım yetiştirdiğimiz ürünler nasıl olacak? Önümüzdeki 30 yıldan ümitliyiz. Sultan oldum aşkum."

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Gonca Vuslateri magazin

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