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Gonca Vuslateri: Ne demiş ulu Seda Sayan…

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 10:37 | Son Güncelleme

Karantina dönemi sonrasında başlayan normalleşmeyle birlikte kendisini dışarıya atan oyuncu Gonca Vuslateri, gittiği tatil mekanından yaptığı paylaşımla esprili bir göndermede bulundu.

Gonca Vuslateri: Ne demiş ulu Seda Sayan…

Pek çok ismin evinden çıkmadığı corona virüsü günlerini verimli bir şekilde değerlendiren ve sevenlerine bir single armağan eden Gonca Vuslateri, verdiği emek sonrasında tatil sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından takipçileriyle tatiline dair keyifli paylaşımlarda bulunan Vuslateri, son yaptığı paylaşımda karantina dönemindeki kilo alıp vermelere de göndermede bulundu.

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Konakladığı otelin havuzunun kenarında fotoğraf çektiren Gonca Vuslateri bunun altına şunları yazdı:

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“2 kilo aldım diye kimse kendini bişicik zannetmesin… 6 kilo verip eriyince ödünüz patlıyor eridim mi diye… olay çıkarırım… ne demiş Ulu Seda Sayan “oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak!” Seni seviyorum yaz. Defol git pandemi!”

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