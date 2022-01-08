MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri'nin dansı sosyal medyada gündem oldu! "Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni..."

Gonca Vuslateri'nin dansı sosyal medyada gündem oldu! "Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni..."

08.01.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni..." sözlerinden uyarlanan şarkıda dans ettiği anları paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tartışmaya da neden oldu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir video ile gündeme gelmişti. Videoda “öp beni yala beni” şeklinde konuşan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri sosyal medyada remix yapılarak şarkı haline getirilmiş ve sosyal medyada viral olmuştu.

Oyuncu Gonca Vuslateri Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cübbeli’nin bu sözleri eşliğinde dans etti.

"HABER SPİKERİ OLSAYDIM İŞİME SON VERİLİRDİ"

Vuslateri paylaşımına; "“Günah ve Sevabın olmadığı bir yer biliyorum. Seninle orada buluşuruz” dedi annem…
Dolar bu kadar yükselmişken…yurt dışı biletleri yanmışken… Bu remix’i kim yazdı…? Yılın hiti.
Bir haber spikeri olsaydım böyle video paylaştığım için işime son verilirdi değil mi? Oyuncuyum, oynadım. Bir sürü de iş yapıyorum…çok şükür.
Şu hengamede herkes birbirini olduğu gibi kabul eder oldu. Bu dansımı da ‘biz de eski solculardanız’ deyip tarikatlara çengilik eden o tuhaf
şarkıcı bir eski dosta yolluyorum. Şöyle eser yapsa da dinlesek… Atatürk telaşesiyle (telaşenin kuvvetine binaen örneklendirilmiştir) yoldan çıkmasa bari seçimler yaklaşırken...
Orijinali kim peki?
Kim diyor yahu “öp beni yala beni” diye
O zaman dans! ” notunu düştü.

ANNESİNİN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşıma pek çok ünlü isimden de övgü dolu yorum gelirken, Vuslateri'nin annesinin yaptığı yorum dikkat çekti. "Gonca kızımsın diye demiyorum, senin yaratıcılık gücünü her yaratılan anlayamaz maalesef..." diyen Züleyha Ertan'a kızından cevap gecikmedi.

ADWEF

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendiKim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Nazan Kesal kimdir, aslen nereli? Nazan Kesal kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca Gonca Vuslateri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

"Alayınız sahte" diyerek isyan etti! Instagram'dan sildi

"Alayınız sahte" diyerek isyan etti! Instagram'dan sildi

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Yıllar sonra gelen itiraf! Yerden yere vurdu

Yıllar sonra gelen itiraf! Yerden yere vurdu

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Eurovision mücadelesi veren Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Eurovision mücadelesi veren Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.