Gonca Vuslateri'nin dansı sosyal medyada gündem oldu! "Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni..."

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir video ile gündeme gelmişti. Videoda “öp beni yala beni” şeklinde konuşan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri sosyal medyada remix yapılarak şarkı haline getirilmiş ve sosyal medyada viral olmuştu.

Oyuncu Gonca Vuslateri Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cübbeli’nin bu sözleri eşliğinde dans etti.

"HABER SPİKERİ OLSAYDIM İŞİME SON VERİLİRDİ"

Vuslateri paylaşımına; "“Günah ve Sevabın olmadığı bir yer biliyorum. Seninle orada buluşuruz” dedi annem…

Dolar bu kadar yükselmişken…yurt dışı biletleri yanmışken… Bu remix’i kim yazdı…? Yılın hiti.

Bir haber spikeri olsaydım böyle video paylaştığım için işime son verilirdi değil mi? Oyuncuyum, oynadım. Bir sürü de iş yapıyorum…çok şükür.

Şu hengamede herkes birbirini olduğu gibi kabul eder oldu. Bu dansımı da ‘biz de eski solculardanız’ deyip tarikatlara çengilik eden o tuhaf

şarkıcı bir eski dosta yolluyorum. Şöyle eser yapsa da dinlesek… Atatürk telaşesiyle (telaşenin kuvvetine binaen örneklendirilmiştir) yoldan çıkmasa bari seçimler yaklaşırken...

Orijinali kim peki?

Kim diyor yahu “öp beni yala beni” diye

O zaman dans! ” notunu düştü.

ANNESİNİN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşıma pek çok ünlü isimden de övgü dolu yorum gelirken, Vuslateri'nin annesinin yaptığı yorum dikkat çekti. "Gonca kızımsın diye demiyorum, senin yaratıcılık gücünü her yaratılan anlayamaz maalesef..." diyen Züleyha Ertan'a kızından cevap gecikmedi.





