Gonca Vuslateri'nin pozu olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'

Hakun Altun'dan ayrıldıktan sonra köşesine çekilen oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyadan çok konuşulacak cesur bir paylaşıma imza attı.

Instagram'dan sanatçı Bülent Ortaçgil'in, "Cihangir'de sıradan bir plak günü. Mavi bir kuş gibiyim. Gibiyim ama. Mavi bir kuş değilim. Aslımda" şarkı sözleriyle derin yırtmaçlı elbiseli fotoğrafını paylaşan Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncuya bazı kullanıcıları ise " 'İç çamaşırı yok mu?" yorumunda bulundu.

Hakan Altun'la yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Cihangir'de görüntülenen Gonca Vuslateri, özel hayatını soran gazetecilere sitem etmişti.

