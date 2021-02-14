MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri'nin pozu olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'

Gonca Vuslateri'nin pozu olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'

14.02.2021 07:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gonca Vuslateri'nin pozu olay oldu! 'İç çamaşırı yok mu?'

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi.

Hakun Altun'dan ayrıldıktan sonra köşesine çekilen oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyadan çok konuşulacak cesur bir paylaşıma imza attı.

Instagram'dan sanatçı Bülent Ortaçgil'in, "Cihangir'de sıradan bir plak günü. Mavi bir kuş gibiyim. Gibiyim ama. Mavi bir kuş değilim. Aslımda" şarkı sözleriyle derin yırtmaçlı elbiseli fotoğrafını paylaşan Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı.

gonca-vuslateri-nin-ic-camasirsiz-derin-yirtmacli-13925629_36_m

Ünlü oyuncuya bazı kullanıcıları ise " 'İç çamaşırı yok mu?" yorumunda bulundu.

Hakan Altun'la yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Cihangir'de görüntülenen Gonca Vuslateri, özel hayatını soran gazetecilere sitem etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Kıyasıya mücadele... İşte ilk eleme adayıKıyasıya mücadele... İşte ilk eleme adayı
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Vahşet! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

Vahşet! Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Diğer Haberler

Boşanmak üzere olan Kim Kardashian'ın 14 Şubat planı gündemde

Boşanmak üzere! 14 Şubat planı gündemde

Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle süper minili cesur kucak pozu olay oldu!

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İbo Show'un konuğu Burak Kut'un son hali gündem oldu! Burak Kut kaç yaşında?

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Kıyasıya mücadele... İşte ilk eleme adayı

Spiker Hande Sarıoğlu dansıyla olay olmuştu! Eski hali şoke etti

Dansıyla olay olmuştu! Eski hali şoke etti

Gani Müjde ile Belma Canciğer çiftinin kızı Ecesu Müjde büyüdü! Son görüntüsü şaşırttı

Ünlü çiftin kızları büyüdü! Son hali olay...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.