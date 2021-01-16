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Gonca Vuslateri: Türkiye’nin en iyi erkek sesi Teoman

16.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri: Türkiye’nin en iyi erkek sesi Teoman

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun birlikteliği 2021'i görmeden sona ermişti. Vuslateri, önceki gün "Türkiye’nin en iyi erkek sesi Teoman" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Vuslateri'nin bu mesajı ayrılık sonrasında 'manidar' olarak yorumlandı.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun birlikteliği herkesi şaşırtmış ancak ikili, yeni yılı görmeden yollarını ayırmıştı. Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeni ile bu kararı aldıkları öne sürülmüştü.

Ünlü şarkıcı, Gonca Vuslateri’yi sosyal medya hesabından da sildi. Altun, ilişkisi başladığı zaman sadece Vuslateri'yi takip ediyordu.

Ayrılık sonrası Vuslateri’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, önce Instagram'dan, "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste" yazılı bir paylaşımda bulundu.

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Vuslateri sonrasında da, "Türkiye’nin en iyi erkek sesi Teoman" şeklinde bir mesaj paylaştı. Vuslateri'nin paylaşımı ayrılık sonrasında, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'manidar' olarak yorumlandı.


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