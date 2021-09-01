Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 2. sezon başlama tarihi belli oldu!

Yayına başladığı ilk günden bu yana izleyicilerin gözdesi olan, her hafta reyting rekoru kırarak başarısını taçlandıran Gönül Dağı dizisinde ikinci sezon çekimlerine başlandı. İstanbul’da Dilek karakterinin çekimlerinin ardından Eskişehir’e geçen ekip yoğun bir tempoda yeni bölümleri çekiyor. Gönül Dağı dizisi hayranlarının en çok merak ettiği soru ise ikinci sezonun ne zaman başlayacağı konusu. TRT1’den yapılan duyuruda yeni sezon için alınan karar açıklandı. Gönül Dağı dizisi yeni sezon ilk bölümü 11 Eylül Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek. Dizi hayranları yeniden ekran başına geçecek.

GÖNÜL DAĞI İKİNCİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Yeni sezon çekimlerine İstanbul’da başlayarak, Eskişehir Sivrihisar’da devam eden Gönül Dağı’na ünlü sanatçı Serkan Kuru da ‘Doktor Kenan’ karakteriyle katıldı. İstanbul’un incisi Kız Kulesi’nden Dilek’in (Gülsim Ali İlhan) nişanlısı Taner’i (Berk Atan) görüntülü bir şekilde aramasıyla başlayan yeni bölüm çekimlerinde izleyiciler birbirinden ilginç sürprizlerle karşılaşacak.

Her bölümde farklı bir karakterin hikayesine odaklanıp olayları onun penceresinden veren Gönül Dağı, yeni sezonda sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıracak hem de yüzlerindeki gülümsemeyi eksik etmeyecek.

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GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan’ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

