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Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı...

25.02.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisi yeni bölümünün TRT 1'de bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sebebiyle geçtiğimiz hafta da yayın akışında yer almamıştı. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte, 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı...

Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı...

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Berk tan, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar ve Semih Ertürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT 1'in sevilen yapımına dair detayları öğrenmek isteyenler kanalın yayın akışını inceliyor. İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili detaylar ve 25 Şubat 2023 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı 86. bölümüyle bugün (25 Şubat 2023 Cumartesi) saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yürek Çıkmazı
13:30 Alparaslan: Büyük Selçuklu
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yürek Çıkmazı
05:30 Kapanış

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