Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı...

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Berk tan, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar ve Semih Ertürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT 1'in sevilen yapımına dair detayları öğrenmek isteyenler kanalın yayın akışını inceliyor. İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili detaylar ve 25 Şubat 2023 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...
Gönül Dağı 86. bölümüyle bugün (25 Şubat 2023 Cumartesi) saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yürek Çıkmazı
13:30 Alparaslan: Büyük Selçuklu
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yürek Çıkmazı
05:30 Kapanış