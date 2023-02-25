Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı...

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Gülsim Ali, Berk tan, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar ve Semih Ertürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT 1'in sevilen yapımına dair detayları öğrenmek isteyenler kanalın yayın akışını inceliyor. İşte Gönül Dağı dizisi ile ilgili detaylar ve 25 Şubat 2023 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı 86. bölümüyle bugün (25 Şubat 2023 Cumartesi) saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Yürek Çıkmazı

13:30 Alparaslan: Büyük Selçuklu

16:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:50 Yürek Çıkmazı

05:30 Kapanış

