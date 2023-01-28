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Gönül Dağı dizisi eski gelenekleri yaşatmaya devam ediyor! '' Evinizde hasta var yemek yapanınız yoktur şimdi...''

28.01.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisi her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bir bozkır hikayesinin anlatıldığı dizi izleyiciler tarafından iyice sahiplenilmiş durumda. Amcaoğulları Taner, Veysel ve Ramazan'ın bazen acıklı bazen komik hikayelerinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisinde bu akşamki bölümde eski gelenekler yeniden canlandırıldı.

Gönül Dağı dizisi eski gelenekleri yaşatmaya devam ediyor! '' Evinizde hasta var yemek yapanınız yoktur şimdi...''

Gönül Dağı dizisi TRT1'in en sevilen projelerinden biri oldu. Üç sezondur oldukça yüksek izlenme oranlarına sahip dizi reytinglerde de birinci. Gönül Dağı'nın bu akşamki yeni bölümünde eski bir gelenek izleyicilerle paylaşıldı. Diziyi izleyenlerin yüzünde tebessümle birlikte derinden bir ah çektiren sahne gündem oldu.

EVİNDE HASTASI OLANA YEMEK GÖTÜRÜLÜR

Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlandı. Bu akşamki bölümde Taner'in annesi Halime ameliyat olup eve gelmiş, dinlenmektedir. Dilek'in ölümünden sonra Taner'in oğlu Ali'ye bakan Halime, kendi sağlığıyla mücadele eder.
gönül dağı

Evde otururlarken birden kapı çalar ve komşular gelir. Gelen komşular içeriye buyur edilse de girmez ama ellerindeki yemekleri verirler. '' Hastanız var yemek yapanınız yoktur şimdi'' diyen komşuların bu hareketi izleyiciyi oldukça etkiledi. Anadolu şehirlerinde hala bu gelenek devam etmektedir. Bir evde hasta veya ölü olduğunda çevredeki komşular o eve yemek getirir, gerekirse ev işlerine yardım eder. Eski bir Anadolu geleneğinin ekrana yansımış olması izleyiciyi tebessüm ettirip duygulandırdı.

HEM DUYGULANDIRIYOR HEM GÜLDÜRÜYOR

Gönül Dağı her hafta izleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Her bölümde hem duygu seli yaşatıyor hem de birbirinden komik sahnelerle izleyicileri güldürmeyi başarıyor.

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Taner, Veysel ve Ramazan'ın her haliyle ekranlara yansıtılması izleyiciyi oldukça etkiliyor. Dizi ile ilgili devamlı olarak 'Samimi, bizden bir dizi' gibi yorumlar yapılıyor.


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